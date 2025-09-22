Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και το βιβλίο Κασκαρέλη

«Το περίεργο είναι πώς και δεν συνέβη νωρίτερα» γράφει ο πρέσβης Βασίλης Κασκαρέλης για την χρεοκοπία της Ελλάδας. Κακοδιαχείριση, επιδοτήσεις και χαμένες ευκαιρίες. Η σύμβουλος ανιψιά του υπουργού. Πώς η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση. Το Newsbomb προδημοσιεύει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ελληνική τέλεια καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ».

Δέκα χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 και 15 χρόνια μετά την επίσημη ένταξη της Ελλάδας σε καθεστώς χρεοκοπία με υποχρεωτικό δανεισμό από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την ΕΕ, ο πρέσβης επί τιμή Βασίλης Κασκαρέλης, ένας από τους δημόσιους λειτουργούς που έζησαν από πρώτο χέρι την έναρξη της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης αποκαλύπτει τι ακριβώς συνέβη και η χώρα οδηγήθηκε στην κατάρρευση.

Ίσως ένα σχόλιο του διπλωμάτη που χειρίστηκε τις πιο κρίσιμες και ευαίσθητες υποθέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ως επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, πρεσβευτής της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών από το 2004 μέχρι το 2013 κωδικοποιεί όλες τις παθογένειες που οδήγησαν στην «ελληνική τέλεια καταιγίδα (και τα προβλήματα της ΕΕ)» όπως είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του πρέσβη Βασίλη Κασκαρέλη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. «Το περίεργο είναι πώς και δεν συνέβη νωρίτερα» γράφει ο πρέσβης Κασκαρέλης που διετέλεσε και υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών το 2023.

