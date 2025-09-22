Χρειάζονται πραγματικά οι μαθητές ένα gaming laptop;

Το παιδί σας προσπαθεί να σας πείσει ότι χρειάζεται ένα gaming laptop για το σχολείο ή το πανεπιστήμιο; Ίσως να έχει δίκιο.

Αν και προορίζονται κυρίως για τους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών, τα gaming laptops έχουν ένα πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις τους και το αποτελεσματικό σύστημα ψύξης τους, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους ασχολούνται με την επεξεργασία βίντεο, φωτογραφιών ή ήχου, αλλά και για επαγγελματίες προγραμματιστές, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Εάν το παιδί σας ενδιαφέρεται για έναν από αυτούς τους τομείς, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται πράγματι ένα gaming laptop.

Ιδανικό για τεχνητή νοημοσύνη

Ο κατάλογος των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από ένα gaming laptop δεν τελειώνει με τα επαγγέλματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας που δεν έχουμε αναφέρει και που το μέλλον του διαγράφεται εξαιρετικά λαμπρό. Φυσικά αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ο λόγος που η AI χρειάζεται ένα gaming laptop είναι η κάρτα γραφικών. Το καλύτερο υλικό για την AI, όσον αφορά τους οικιακούς χρήστες, είναι μια γρήγορη κάρτα γραφικών. Και αυτό γιατί σχεδόν όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την AI εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα σε σύγχρονες κάρτες γραφικών παρά σε επεξεργαστές.

ASUS TUF Gaming A16 (2025)

Αν ψάχνετε για έναν φορητό υπολογιστή που προσφέρει εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης, τότε αξίζει να στρέψετε το βλέμμα σας στο ASUS TUF Gaming A16 (2025). Τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή AMD Ryzen και, για να ταιριάζει σε καταναλωτές με διαφορετικό προϋπολογισμό, διατίθεται σε διαμορφώσεις με διαφορετικές κάρτες γραφικών της σειράς NVIDIA RTX 5000 (έως και RTX 5060). Η μεγάλη οθόνη 16-ιντσών με πάνελ IPS επιτρέπει άνετο gaming και εργασία. Διαθέτει μεγάλη μπαταρία (90Whr), πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό RGB, καθώς και δύο υποδοχές για μνήμη RAM και αποθηκευτικό χώρο SSD, που επιτρέπουν εύκολες αναβαθμίσεις.

Το TUF Gaming A16 έχει διακριτικό σχεδιασμό και ανήκει στην κατηγορία των λεπτότερων και ελαφρύτερων gaming laptops, καθιστώντας το μια ιδανική επιλογή αν η φορητότητα είναι σημαντική και ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μοντέλα ASUS TUF Gaming διαθέτουν πιστοποίηση ανθεκτικότητας MIL-STD-810H σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρότυπα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δείχνει ότι η χαμηλότερη τιμή επιτυγχάνεται με την αφαίρεση χαρακτηριστικών ελάσσονος σημασίας, όπως φωτιζόμενα περιβλήματα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

ROG Strix G18 (2025)

Το ROG Strix G18 (2025) προορίζεται για τους πιο απαιτητικούς χρήστες και προσφέρει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό που τονίζει τη φύση του ως gaming laptop, ειδικά με τον φωτισμό AURA RGB σε όλο του το πλαίσιο. Το καπάκι του είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, γεγονός που του προσδίδει μια νότα κομψότητας. Στο εσωτερικό του συναντάμε τον ισχυρό επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 (Series 2), σε συνδυασμό με μια κάρτα γραφικών της σειράς NVIDIA RTX 5000 (έως και RTX 5080). Προηγουμένως αναφέραμε ότι ένα ικανό σύστημα ψύξης είναι ένας από τους λόγους για οποίους ακόμα και όσοι δεν παίζουν παιχνίδια στρέφονται σε ένα gaming laptop. Το ROG Strix G18 (2025) διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα ψύξης, που αποτελείται από θάλαμο ατμού, έως και τρεις ανεμιστήρες και ενστάλαξη υγρού μετάλλου αντί για μια παραδοσιακή θερμική πάστα, η οποία προσφέρει πιο αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας. Χάρη σε αυτή τη θερμική λύση, το ROG Strix G18 αξιοποιεί στο έπακρο τα ενσωματωμένα εξαρτήματα και εγγυάται κορυφαία απόδοση ανά πάσα στιγμή. Η οθόνη ROG Nebula με διαγώνιο 18-ιντσών εγγυάται ότι όλα τα χαρακτηριστικά της (ρυθμός ανανέωσης, χρόνος απόκρισης, μέγιστη φωτεινότητα) ικανοποιούν τις απαιτήσεις των enthusiasts. Δύο στρώσεις φιλμ ACR (Ambient Contrast Ratio) εφαρμόζονται στην οθόνη, οι οποίες μειώνουν τις αντανακλάσεις και βελτιώνουν τον λόγο αντίθεσης και τις γωνίες θέασης.

Το καινοτόμο άνοιγμα του κάτω μέρους του περιβλήματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα και εύκολα, με δύο μόνο κινήσεις, χωρίς εργαλεία. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στους ανεμιστήρες, αν χρειαστεί να τους καθαρίσετε από σκόνη, αλλά και να αναβαθμίσετε την μνήμη ή τον αποθηκευτικό χώρο SSD.

Δώρα και ανταμοιβές

Οι αγοραστές του φορητού υπολογιστή ROG Strix G18 μπορούν να περιμένουν δύο ευχάριστες εκπλήξεις. Αν τον αγοράσετε μέχρι το τέλος του έτους και τον καταχωρήσετε στον ιστότοπο της ASUS, θα λάβετε ως δώρο ένα επιπλέον τρίτο έτος εγγύησης. Αυτή η προσφορά ισχύει και για άλλα μοντέλα της ASUS, και μπορείτε να βρείτε τη λίστα ΕΔΩ. Επιπροσθέτως, αν είστε μέλος του προγράμματος ROG Elite, με την αγορά οποιουδήποτε φορητού υπολογιστή ROG κερδίζετε πολλούς πόντους που μπορείτε να ανταλλάξετε με ενδιαφέροντα και πολύτιμα δώρα, συμπεριλαμβανομένων βιντεοπαιχνιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν έχουν προιόντα ROG μπορούν επίσης να γίνουν μέλη του προγράμματος ROG Elite και να συλλέξουν πόντους μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, χωρίς να ξοδέψουν χρήματα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ROG Elite ΕΔΩ.

Αυτό το άρθρο επισημαίνει μερικές μονάχα από τις λειτουργίες που κάνουν τα ASUS TUF Gaming A16 (2025) και ROG Strix G18 (2025) να ξεχωρίζουν. Για περισσότερες πληροφορίες, τιμές και πού να τα αγοράσετε, κάντε κλικ ΕΔΩ.