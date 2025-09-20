5 εκδρομές για πεζοπορία το Σαββατοκύριακο κοντά στην Αθήνα

Μια εκδρομή για πεζοπορία το Σαββατοκύριακο, μονοήμερη ή διήμερη, με αφετηρία την Αθήνα, θα σας προσφέρει το ιδανικό διάλειμμα από το καθημερινό άγχος.

Για όσους αναζητούν μια μικρή απόδραση από την πόλη, μια κοντινή εκδρομή για πεζοπορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσουν τη φύση και να γεμίσουν τα πνευμόνια τους με καθαρό οξυγόνο. Υπάρχουν αρκετοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα που προσφέρονται για μονοήμερες ή και πολυήμερες εξορμήσεις, ιδανικές για να γνωρίσετε καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Αποδράστε από τους γρήγορους ρυθμούς και το άγχος της πόλης, οδηγώντας μόνο λίγες ώρες. Από την Αττική μέχρι την Κορινθία και τη Φωκίδα, αυτοί οι πέντε προορισμοί θα σας προσφέρουν αυθεντικές πεζοπορικές εμπειρίες μέσα σε καταπράσινα φυσικά τοπία με θέα που κόβει την ανάσα.

