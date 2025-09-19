Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West: Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα
Συναγερμός στο εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.
Στην εκκένωση του εμπορικού κέντρου River West στη λεωφόρο Κηφισού προχωράει η ΕΛΑΣ μετά από απειλητικό τηλεφώνημα που έγινε για την τοποθέτηση βόμβας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.
@Photo credits: eurokinissi, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ