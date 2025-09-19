Το νέο cinematic trailer του Ghost of Yotei δείχνει το μεγαλείο του νέου τίτλου του PS5!

Δείτε το νέο cinematic trailer του Ghost of Yotei

Το Ghost of Yotei θα κυκλοφορήσει σε δύο εβδομάδες αποκλειστικά για το PS5 και η Sony έχει ξεκινήσει μια δυναμική προωθητική καμπάνια, παρουσιάζοντας πολλά νέα trailers σχεδόν καθημερινά.

Το πιο πρόσφατο είναι το επίσημο cinematic launch trailer, το οποίο αναδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο την ατμόσφαιρα και το κλίμα της περιπέτειας της πρωταγωνίστριας Atsu, θέτοντας τον τόνο για την αναζήτηση εκδίκησης που θα βιώσουν οι παίκτες.

Η ποιότητα της animaton είναι υψηλού επιπέδου, με πολλές θετικές αντιδράσεις από το κοινό που επιθυμεί μια πιο εκτενή έκδοση.

Παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σχετικά με κάποιους από τους ηθοποιούς φωνής και κάποιες πολιτικές ή προσωπικές δηλώσεις τους, το παιχνίδι αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον των gamers, έστω και αν πολλοί περιμένουν τις κριτικές πριν το αγοράσουν την πρώτη μέρα.

Το Ghost of Yotei υπόσχεται ένα ανοιχτό κόσμο με στοιχεία επιβίωσης και RPG, και παρόλο που κάποιοι παίκτες εκφράζουν επιφυλάξεις για τις προσδοκίες τους, πολλοί είναι ενθουσιασμένοι με το τεχνικό και αισθητικό επίπεδο του παιχνιδιού.

Υπάρχουν επίσης φήμες για μελλοντικό δωρεάν περιεχόμενο και επέκταση, κάτι που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Η γενική εικόνα δείχνει έναν μεγάλο τίτλο που συνοδεύεται από έντονη προώθηση και υψηλή αναμονή από το κοινό.