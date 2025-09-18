Το Resident Evil Requiem θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό στο PS5 Pro! (vid)

Το PS5 Pro φαίνεται πως θα «απογειώσει» το Resident Evil Requiem

Το νέο trailer για το Resident Evil Requiem που παρουσίασε πρόσφατα η Capcom δείχνει "φρέσκο" υλικό για το παιχνίδι στην βασική του έκδοση, όμως η Sony επανέφερε το trailer με γραφικά από την έκδοση του PS5, προσφέροντας βελτιωμένη και πιο ατμοσφαιρική παρουσίαση. Η έκδοση του PS5 Pro διαθέτει πιο εντυπωσιακούς φωτισμούς και μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα μαλλιά της πρωταγωνίστριας Grace Ashcroft, που είναι πιο «πλούσια» και ρεαλιστικά.

Το ισχυρό σύστημα της Sony ξεχωρίζει για την ποιότητα γραφικών που προσφέρει στο παιχνίδι, ενισχύοντας το συνολικό αίσθημα του να μπαίνει κανείς στον κόσμο του Resident Evil Requiem. Η ευελιξία της μηχανής RE της Capcom δίνει τη δυνατότητα στο παιχνίδι να τρέχει σε διαφορετικές πλατφόρμες με ανάλογη απόδοση, ωστόσο η εμπειρία στο PS5 Pro θεωρείται ανώτερη όσον αφορά την οπτική απόλαυση και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται.