Λίαμ Χέμσγουορθ & Γκαμπριέλα Μπρουκς αρραβωνιάστηκαν και το ανακοίνωσαν στο Instagram

Τη γνωστοποίηση του ευχάριστου γεγονότος έκανε η Γκαμπριέλα Μπρουκς, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Λίαμ Χέμσγουορθ.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τη διαδικτυακή κοινότητα του Λίαμ Χέμσγουορθ και της Γκαμπριέλα Μπρους, καθώς το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του, μετά από περίπου έξι χρόνια κοινής πορείας. Το μοντέλο ανήρτησε τρεις φωτογραφίες στο προφίλ της στο IG, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε δημόσια τη χαρά της.

Στην πρώτη φωτογραφία, το ερωτευμένο ζευγάρι ποζάρει μαζί, στη δεύτερη βλέπουμε τη θάλασσα, ενώ στην τρίτη γίνεται η αποκάλυψη του διαμαντένιου μονόπετρου - που είναι άκρως εντυπωσιακό.

