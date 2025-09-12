«Φθινοπωρινό σκίρτημα» του καιρού: Πού έρχονται καταιγίδες τη Δευτέρα - Πέφτει η θερμοκρασία

Πού αναμένεται να σημειωθούν βροχές την επόμενη εβδομάδα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται ότι αρχίζουν να υποχωρούν, με την πρόγνωση καιρού για την επόμενη εβδομάδα να δείχνει τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να κυμανθεί στους 33 βαθμούς, αλλά τη Δευτέρα αναμένονται μπόρες και πτώση θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά της χώρας.

