«Πιστολιόπουλος» και «Κόμπρα»: Tα παρατσούκλια του Βαγγέλη Ιωάννου από το καλύτερο στο χειρότερο

Aπό τα θρυλικά «Kill Bill» και «Σλούκι Λουκ» μέχρι τo «Tyler Time» και «Χτύπημα της Κόμπρας», ο Ιωάννου έχει γράψει ιστορία.

Η φωνή του Βαγγέλη Ιωάννου είναι χαρακτηριστική και συνδεδεμένη με τα πιο μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας και του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα. Με το πάθος του όταν σχολιάζει, τις ατάκες που μένουν και κυρίως με τα παρατσούκλια που βαφτίζει στους παίκτες, έχει γράψει τη δική του ιστορία στις μπασκετικές μεταδόσεις.

Για κάποιους αυτά τα nicknames μπορεί να ακούγονται αστεία, σε άλλους να φαίνονται υπερβολικά ή κριντζ, όμως μια κοινή παραδοχή είναι ότι όλα έχουν αφήσει το στίγμα τους και έχουν γίνει κομμάτι της μπασκετικής αργκό. Και όσα χρόνια και να περάσουν, θα συνοδεύουν τους παίκτες σα σκιά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr