Athens Coffee Festival 2025: Θα πεις καφέ, θα παίξεις τάβλι, θα χορέψεις με live dj sets, θα γελάσεις με stand up. Θα περάσεις super!

Από τις 27-29 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί το Athens Coffee Festival.

Το ήξερες ότι υπάρχει ένας μέρος στο κέντρο της πόλης όπου θα πιείς όσους καφέδες θέλεις, από τα πιο γνωστά brands αλλά και ψαγμένα microroasteries, θα αναμετρηθείς στο μπασκετάκι με τον κολλητό, θα φας και την πίτσα σου, θα παίξεις και το ταβλάκι σου, θα δεις και stand up και θα χορέψεις και σε dance vibes;

Σου φαίνεται ότι περιγράφουμε έναν τόπο μαγικό; Όχι, φίλε μου, απλά περιγράφουμε το ATHENS COFFEE FESTIVAL. Πότε θα πας; Όποια μέρα θέλεις, από 27-29 Σεπτεμβρίου. Βασικά, είναι τόσοι πολλοί οι καφέδες που θα βρεις στο φεστιβάλ, που μία μέρα δε φτάνει να τους εξερευνήσεις όλους και να δοκιμάσεις -δωρεάν- όσους περισσότερους μπορείς. Οπότε σου προτείνουμε σίγουρα να «κατασκηνώσεις» και τις τρείς μέρες εκεί. Που θα πας; Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, στο κέντρο της πόλης, μία ανάσα από όλα. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο; Άκου τώρα γιατί θα σε στείλουμε. Μόνο 5 ευρώ.

Για αυτό μη χάνεις χρόνο, μπες τώρα και κλείσε το εισιτήριό σου και επωφελήσου από την προνομιακή τιμή προπώλησης των 5 ευρώ.

Kαι θέλεις και το καλύτερο; Ο υπερφανταστικός και υπερταλαχτούχος Θανάσης Αλευράς θα είναι ο SUPER HOST του ATHENS COFFEE FESTIVAL 2025. Κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα υποδέχεται όλους τους coffee lovers με κέφι, μπρίο και το μοναδικό του χιούμορ!!!

Τι μπορείς να κάνεις με μόνο από 5 ευρώ:

Τα αγαπημένα σου coffee brands, και όχι μόνο, θα είναι εδώ για να σε κεράσουν ανατρεπτικές ποικιλίες και απίθανα blends καφέ, refreshing drinks, απολαυστικά ροφήματα και να σε μυήσουν σε νέες γευστικές food εμπειρίες. Eπίσης, στην Coffee Bites Area θα βρεις αλμυρές και γλυκές επιλογές για να χορτάσεις την πείνα σου. https://athenscoffeefestival.gr/ekthetes/

Αυτό το φεστιβάλ θα τα έχει όλα και θα έχει και Games Area για τρελά παιχνίδια με την παρέα. Mήπως ήρθε η ώρα να δείξεις πόσο καλός / ή είσαι στο μπασκετάκι, το air hockey, τα παιχνίδια δύναμης και πολλά ακόμα; Τώρα είναι η ευκαιρία!

Ρίξε μια ζαριά καλή, πάλεψε για τη δόξα του πρωταθλητή ! Άκου τώρα να δεις τέλεια φάση. Το φεστιβάλ διοργανώνει ένα μοναδικό τουρνουά πόρτες υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Τάβλι, στο οποίο μπορεί να πάρει μέρος όποιος θέλει. Στο τέλος κάθε ημέρας, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των νικητών της ημέρας, με μεγάλο έπαθλο ένα χειροποίητα τάβλι από φυσικό ξύλο, αξίας 100 ευρώ.

Θέλεις και άλλα; Έχει και άλλα.Το φεστιβάλ έχει ετοιμάσει 2 stand-up comedy παραστάσεις από τις αγαπημένες comedians Σοφία Μουτίδου και Ήρα Κατσούδα. To κοινό θα υποδεχτεί τη Σοφία το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου από τις 14:00 και για μία δίωρη μοναδική παράσταση και την Ήρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 14:00 για απίστευτες δόσεις χαράς.

Αν ψάχνεσαι γενικά με τον καφέ τότε σίγουρα θα πρέπει να κάνεις και μία στάση από τις αίθουσες που θα διεξαχθούν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2026 αλλά και από το INNOVATHENS για να παρακολουθήσεις workshops και ομιλίες από coffee experts & market executives στo πλαίσιο των σεμιναρίων με τίτλο “Coffee Μatters”.

Mην αργείς. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€*

*κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η τιμή στα ταμεία και online θα είναι 6€

Ωράριο Φεστιβάλ:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Δευτέρα 39 Σεπτεμβρίου 12:00-20:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

https://athenscoffeefestival.gr/



Μεγάλος Χορηγός του φεστιβάλ είναι το NOYNOY BARISTA’S GOLD.



