8 στάσεις για φαγητό, καφέ και ποτό στην πιο ανερχόμενη γειτονιά της Θεσσαλονίκης

Η πιο ανερχόμενη γειτονιά της Θεσσαλονίκης σήμερα, αυτή των Δώδεκα Αποστόλων, είναι γεμάτη με νέες γαστρονομικές αφίξεις αλλά και παλιές αγαπημένες επιλογές.

Ανάμεσα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που γίνονται στέκια, η πλατεία των Αγίων Αποστόλων και πέριξ, κατάφερε να γίνει η πιο ανερχόμενη και δημοφιλής τα τελευταία δύο με τρία χρόνια.

Μόλις λίγα βήματα από τον Βαρδάρη και δίπλα στα Δυτικά Τείχη της πόλης, η γειτονιά των Αγίων Αποστόλων, γνωστή και ως Δώδεκα Απόστολοι, είναι δημοφιλής στη νεολαία της πόλης και όχι μόνο.

Η περιοχή πήρε το όνομά της από τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, μια βυζαντινή εκκλησία του 14ου αιώνα με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, ενώ στα αξιοθέατα της περιοχής συγκαταλέγονται και η βυζαντινή κινστέρνα, το Πρόπυλο και το οθωμανικό λουτρό Πασά Χαμάμ (Λουτρά Φοίνιξ).

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr