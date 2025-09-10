Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα: Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

Μικρές χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε την «ηλεκτροπληξία» στον λογαριασμό.

Το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος κάνει τους καταναλωτές να αναζητούν οικονομικές λύσεις και έξυπνα τεχνάσματα.

Ειδικός ωστόσο στην ενέργεια λέει ότι η μεγαλύτερη «σιωπηλή» σπατάλη στον λογαριασμό σας μπορεί να βρίσκεται ακριβώς στην κουζίνα σας.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται σε μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, όπως ο κλιματισμός ή η θέρμανση, ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης εταιρίας ενέργειας, λέει ότι ο φούρνος μικροκυμάτων είναι αυτό που συχνά περνάει απαρατήρητος.

