Κώστας Παπαγεωργίου: «Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να μιλάς για τον Παναθηναϊκό με μία φωνητική χορδή»

H «φωνή του Παναθηναϊκού», ο Κώστας Παπαγεωργίου, αφηγείται τη σχέση του με τον Παναθηναϊκό. Μία σχέση που δεν διακόπηκε ακόμα και όταν έχασε τη μία του φωνητική χορδή.

Από μικρό παιδί πίστευα ότι το ποδόσφαιρο δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τις ιστορίες του. Χωρίς τις ιστορίες που βγαίνουν μέσα από αυτή τη συλλογική και πανέμορφη παράνοια χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούν 22 τύπους να δημιουργούν αδιανόητα συναισθήματα με το να κυνηγάνε μία μπάλα.

Οι ιστορίες αυτές συνήθως αφορούν τους ίδιους τους αθλητές και τους προπονητές τους. Αφορούν όμως και όσους ζουν γύρω από τις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Μία τέτοια πολύ όμορφη ιστορία είναι αυτή του Κώστα Παπαγεωργίου, ενός πολύ γνωστού stand-up κωμικού και ραδιοφωνικού παραγωγού που όμως είναι και η φωνή του Παναθηναϊκού.

