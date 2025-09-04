Ινδία: Νεκρά δύο νεογέννητα από δαγκώματα αρουραίων μέσα σε νοσοκομείο

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν τους αρουραίους να κόβουν βόλτες στους θαλάμους ανάμεσα σε ιατρικό εξοπλισμό.

Δύο νεογέννητα κατέληξαν μέσα σε μονάδα νοσοκομείου, στην πόλη Ιντόρ της Ινδίας – που έχει χαρακτηριστεί ως η «καθαρότερη» της χώρας, όπου είχαν μεταφερθεί, φέροντας δαγκώματα από αρουραίους.

Ένα από τα νεογνά πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης, μία μέρα μετά τον θάνατο ενός κοριτσιού που επίσης είχε δαγκωθεί από αρουραίους, σύμφωνα με αναφορές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr