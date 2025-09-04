Το πιο «Value for money» ξενοδοχείο 5 αστέρων της Ελλάδας

Το Μirage Chalkida City Resort είναι ένα πολυτελές θέρετρο στην πόλη της Χαλκίδας, στην παραλία του Αγίου Μηνά.

Το κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου αποτελείται από 100 δωμάτια και 3 σουίτες, όλα με πανοραμική θέα στον Ευβοϊκό κόλπο και το βουνό της Δίρφυς. Στο ισόγειο βρίσκεται η ρεσεψιόν, το lounge και το lobby bar. Στο ίδιο επίπεδο λειτουργεί το κεντρικό εστιατόριο και η βεράντα του, μαζί με τον μπουφέ και το show cooking.

Χαλαρώστε στην πισίνα με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα που περιβάλλεται από ξαπλώστρες, ομπρέλες και είναι μέσα στα πεύκα.

Μirage Chalkida City Resort

www.miragecityresort.gr

Τ: 2221440540

Instagram: https://www.instagram.com/mirage_chalkida/