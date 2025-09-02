«Ομάδα Καφενείο»: Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχουν κάνει οι φίλαθλοι της Νέας Μάκρης για την ομάδα τους;

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin αποχαιρετά το καλοκαίρι με το τελευταίο ομάδα καφενείο summer edition.

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν έχει ξεκινήσει και το Gazzetta, με την εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by bwin βγήκαν για μια τελευταία φορά στις… παραλίες, «ζεσταίνοντας» τους φιλάθλους με καυτές ερωτήσεις.

Τελευταία στάση η παραλία «La Costa Beach», όπου οι φίλαθλοι ρωτήθηκαν για την ομάδα με τους πιο γραφικούς οπαδούς, το ποιο τρελό πράγμα που έχουν κάνει για την ομάδα τους και τι θα διάλεγαν ανάμεσα στον τελικό του Champions League και τον γάμο του παιδιού τους.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: