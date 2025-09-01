Η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και το απόλυτο όπλο που λεγόταν «blitzkrieg»
Μία ημέρα σαν σήμερα, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ξεκίνησε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η ανθρωπότητα βυθίστηκε στο σκοτάδι.
Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, η Ευρώπη ξύπνησε μέσα σε μια πρωτοφανή καταιγίδα. Η εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία δεν ήταν μια απλή στρατιωτική ενέργεια. Ήταν η φανέρωση ενός οράματος σκοτεινού, ενός κόσμου όπου η βία και ο θάνατος θα είχαν τον πρώτο λόγο.
Η 1η Σεπτεμβρίου 1939 δεν ήταν απλώς ημερομηνία. Είναι η απαρχή του ολέθρου. Η Γερμανία υπό τον την ηγεσία του Αδόλφου Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία.
