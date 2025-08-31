Κρήτη: Η καρατόμηση της ΕΛΑΣ που οδήγησε στο κύκλωμα - Στρατιωτικοί και αστυνομικοί στη σπείρα

Η αλλαγή ηγεσίας οδήγησε τελικά σε πανηγυρικά αποτελέσματα για την Κρήτη.

Δεν πάνε πολλές ώρες από όταν ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή (31/8), ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμών.

Και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, αυτό το καίριο χτύπημα στην τοπική εγκληματικότητα οφείλεται κατά μέρος στην καρατόμηση που είχε γίνει στην αστυνομία Χανίων, και την αποφασιστική δράση τη νέας διεύθυνσης.

