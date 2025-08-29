Η ιστορία κανιβαλισμού που έγινε ταινία: Επιβάτες αεροπλάνου έφαγαν τους νεκρούς συνεπιβάτες τους

Ο αγώνας για επιβίωση ώθησε μια ομάδα ανθρώπων να φάνε, κυριολεκτικά, τους ανθρώπους της διπλανής τους θέσης.

Πάνω από μισό αιώνα πριν, ένα αεροπλάνο με 45 άτομα επιβαίνοντες συνετρίβη σε ορεινή περιοχή των Άνδεων, και χρειάστηκαν 72 ημέρες μέχρι να διασωθεί ο τελευταίος από τους επιζώντες.

Η ιστορία τους έγινε παγκοσμίως γνωστή, εμπνέοντας ταινίες, ντοκιμαντέρ και πρόσφατα τη Netflix παραγωγή Society of the Snow. Μια από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της επιβίωσής τους ήταν η αναγκαστική στροφή στην κανιβαλιστική συμπεριφορά για να μείνουν ζωντανοί.

