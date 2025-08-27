Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

Η σύζυγος του ηθοποιού περιγράφει την καθημερινή μάχη με την άνοια και την ανάγκη στήριξης των οικογενειών.

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, σύζυγος του θρύλου του Χόλιγουντ Μπρους Γουίλις, μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, ο οποίος παλεύει πάνω από δύο χρόνια με μετωποκροταφική άνοια. Σε συνέντευξή της στην Νταϊάν Σόγιερ, τόνισε ότι ο 70χρονος ηθοποιός βρίσκεται γενικά σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά «ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει» και η ικανότητά του να επικοινωνεί έχει περιοριστεί δραματικά.

Η ίδια εξήγησε ότι ο Γουίλις εξακολουθεί να αναγνωρίζει εκείνη και τα παιδιά τους, αν και με διαφορετικό τρόπο. «Όταν είμαστε μαζί του, φωτίζεται. Μας κρατάει το χέρι, μας φιλά, μας αγκαλιάζει. Δεν χρειάζομαι να θυμάται ότι είμαι η σύζυγός του, αρκεί που νιώθω αυτή τη σύνδεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

