«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

Η απίστευτη ιστορία της, τότε, 11χρονης Τζέισι που κατέληξε στην απόλυτη φρίκη.

Στις 10 Ιουνίου 1991, η Τζέισι Ντάγκαρ ήταν ένα αθώο 11χρονο κορίτσι που περπατούσε προς τη στάση του σχολικού λεωφορείου στην πόλη Μέγιερς της Καλιφόρνια.

Από το παράθυρο του σπιτιού της, ο πατριός της, Κάρλ Πρόμπιν, παρακολουθούσε τη σκηνή που θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα. Ένα γκρι αυτοκίνητο πλησίασε, και μια γυναίκα, με τη βοήθεια ενός άνδρα, χρησιμοποίησε ηλεκτροσόκ για να την ακινητοποιήσει. Την έβαλαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Ο Κάρλ προσπάθησε να τους ακολουθήσει με το ποδήλατό του, αλλά ήταν μάταιο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr