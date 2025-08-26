Από την άμμο στο παρκέ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φωτογραφίζεται φέρνοντας πίσω την πρώτη έκδοση HeatGear® - Baselayer της Under Armour

Η Under Armour παρουσιάζει τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη σε μια φωτογράφιση γεμάτη ένταση, έμπνευση και συμβολισμό.

Στο παρκέ τον φωνάζουν “κόμπρα” — όχι τυχαία. Το στυλ παιχνιδιού του είναι χαμηλό, υπομονετικό και ξαφνικά εκρηκτικό. Χτυπάει όταν δεν το περιμένεις. Σε αυτό το concept, εμπνευσμένο από την άμμο και το φυσικό περιβάλλον της κόμπρας, ο Λαρεντζάκης βρίσκεται σε ‘’εγρήγορση’’. Κάθε του βήμα, ένα μήνυμα ετοιμότητας. Κάθε του έκρηξη, μια ακριβής επίθεση.

Το παιχνίδι απαιτεί συγκέντρωση, σταθερότητα και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τα βρίσκει όλα στη συλλογή Baselayer της Under Armour — μια σειρά που αγκαλιάζει το σώμα και προσφέρει κορυφαία αίσθηση, σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού.

Από την προπόνηση μέχρι την ημέρα του αγώνα, σε ζέστη ή κρύο, το Baselayer είναι ο αόρατος σύμμαχος κάθε αθλητή που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί μέλος της Under Armour από το 2021, ενσαρκώνοντας κοινές αξίες στο παιχνίδι: επιμονή στον στόχο, συνέπεια στην προσπάθεια και πάθος για συνεχή βελτίωση.

Η Under Armour ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις, που την εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο.