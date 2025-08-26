Όσοι έχουν υψηλό EQ χρησιμοποιούν αυτή την απλή ερώτηση για να σκέφτονται καθαρότερα και να βρίσκουν νόημα στη δουλειά και τη ζωή

Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, μπορείτε να κρατήσετε τα συναισθήματά σας σε ισορροπία, ώστε οι αποφάσεις σας να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις αρχές και τις αξίες σας

Στην καθημερινότητα, όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με στιγμές αμφιβολίας και πίεσης. Άλλες φορές καλούμαστε να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις στη δουλειά, άλλες να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, και συχνά νιώθουμε ότι χανόμαστε μέσα στις απαιτήσεις των άλλων. Σε αυτές τις στιγμές, το να βρεις ξεκάθαρο νόημα και σκοπό μπορεί να σε γλιτώσει από λάθη, βιαστικές αντιδράσεις ή αποφάσεις που αργότερα θα μετανιώσεις.

