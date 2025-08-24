Αρχίζει η σεζόν: Οι 10 εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα

Έναρξη της σεζόν με δέκα ενημερωτικές εκπομπές τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

ΗΔευτέρα 25 Αυγούστου σηματοδοτεί την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν 2025 – 2026 τουλάχιστον όσον αφορά στην ενημέρωση. Πολλά σχήματα ειδησεογραφικών εκπομπών ξεκινούν σήμερα και θα ολοκληρώσουν – καλώς εχόντων των πραγμάτων την πορεία τους – στα μέσα του επόμενου Ιούλη. Ο κορμός του ενημερωτικού προγράμματος του ΣΚΑΪ βγαίνει στον τηλεοπτικό «αέρα».

Ξεκινά στις 5.00 η «Πρώτη Εικόνα» με τους Άκη Παυλόπουλο και Μάρω Καρούση και στις 6.00 κάνει πρεμιέρα το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο. Για μια ακόμη σεζόν «καλημέρα» θα λένε στους πρωινούς τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στις 9.40 οι «Αταίριαστοι» Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας ενώ η σκυτάλη αμέσως μετά περνά στο «Live Υοu» με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου το οποίο μπαίνει στη δεύτερή του τηλεοπτική σεζόν.

