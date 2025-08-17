Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία - Μείνετε συντονισμένοι»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με το ουκρανικό και τη στάση της Ρωσίας.

Για «μεγάλη πρόοδο» με τη Ρωσία αναφορικά με το ουκρανικό κάνει λόγο ο πρόερος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα και την αντίστοιχη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους στην Ουάσινγκτον.

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

