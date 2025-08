Ο βιοχάκερ που έχει ξοδέψει 2 εκατ. δολάρια για να παραμείνει νέος αποκαλύπτει τον λόγο που τα ούρα του είναι μπλε (vid)

Ο βιοχάκερ Bryan Johnson που έχει ξοδέψει μια περιουσία προκειμένου να παραμείνει για πάντα νέος αποκάλυψε τον σοκαριστικό λόγο που τα ούρα του είναι πλέον μπλε.

Ένας βιοχάκερ που έχει ξοδέψει το αστρονομικό ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων στην προσπάθειά του να διατηρήσει για πάντα τη νιότη του, αποκάλυψε ότι ένα ένα νέο πείραμα στο οποίο υποβλήθηκε, είχε ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα. Πλέον τα ούρα του έχουν χρώμα μπλε.

Ο βιοχάκερ που θέλησε να νικήσει τη γήρανση

Ο Bryan Johnson έχει βαλθεί να νικήσει τον χρόνο και να μην γεράσει ποτέ. Για τον σκοπό αυτό, ο 47χρονος συμμετέχει σε ένα μακροχρόνιο, εντατικό και δαπανηρό ιατρικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται ως «Project Blueprint».

Αυτός ο σκοπός τον έχει οδηγήσει σε μερικά ασυνήθιστα πειράματα. Όπως το να κάνει στον εαυτό του ενέσεις με το αίμα του γιου του, να ακολουθεί μια αυστηρή δίαιτα σε συνδυασμό με άθληση, καθώς και να χρησιμοποιεί φως χωρίς υπεριώδη ακτινοβολία κάθε μέρα.

Μέχρι στιγμής έδειχνε να δικαιώνεται, καθώς όπως ισχυρίζεται οι παραπάνω πειραματισμοί τον έχουν βοηθήσει να αποκτήσει την καρδιά ενός 37χρονου, την χωρητικότητα των πνευμόνων ενός 18χρονου και επίσης, τη βιολογική υγεία ενός δεκάχρονου παιδιού.

Το τελευταίο πείραμα και τα μπλε ούρα

Ο βιοχάκερ αποκάλυψε ότι το τελευταίο του πείραμα έχει ως αποτέλεσμα τα ούρα να έχουν πλέον μπλε χρώμα. Ανακοινώνοντας την ασυνήθιστη αλλαγή, ο Johnson έγραψε στο Twitter: «Τα ούρα μου είναι τώρα μπλε».

Ο λόγος; Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτό συνέβη από τότε που άρχισε να χορηγεί στον εαυτό του το κυανούν ή μπλε του μεθυλενίου . Σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, το μπλε του μεθυλενίου είναι ένα φάρμακο εγκεκριμένο από τον FDA που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και θεραπεία της μεθαιμοσφαιριναιμίας, η οποία είναι μια πάθηση στην οποία «η αιμοσφαιρίνη μειώνει την ικανότητά της να μεταφέρει οξυγόνο».

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, η μεθαιμοσφαιριναιμία, γνωστή και ως «σύνδρομο του μπλε μωρού», είναι μια «σπάνια αιματολογική διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ερυθρά αιμοσφαίρια παρέχουν οξυγόνο σε όλο το σώμα».

Ενώ μπορεί να κληρονομηθεί, η μεθαιμοσφαιριναιμία, εμφανίζεται συνήθως όταν οι ασθενείς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα φάρμακα ή εκτίθενται σε ορισμένες χημικές ουσίες και ψυχαγωγικά ναρκωτικά.

«Νιώθω σαν Avatar»

Ο Johnson δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο που παίρνει το φάρμακο, ωστόσο όταν ρωτήθηκε από έναν ακόλουθό του απάντησε απότομα: «Πραγματικά συγκινήθηκα από την ταινία με τα Στρουμφάκια».

Ο βιοχάκερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο δικό του ντοκιμαντέρ του Netflix , «Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever», φαίνεται αρκετά εντυπωσιασμένος με την παράξενη παρενέργεια, προσθέτοντας ότι τώρα νιώθει «σαν να είμαι στο Avatar».

