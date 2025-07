Η ροκ μπάντα του Spotify με τους 1 εκατ. fans αποδείχθηκε ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Το νέο ροκ συγκρότημα Velvet Sundown έγινε viral με εκατομμύρια ακροατές – μέχρι που αποκάλυψαν ότι είναι εξολοκλήρου δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της μουσικής;

Ένα «φανταστικό» ροκ συγκρότημα από τα ’60s που… δεν υπήρξε ποτέ κατάφερε να ξεγελάσει εκατομμύρια χρήστες στο Spotify. Το συγκρότημα Velvet Sundown, που εμφανίστηκε ξαφνικά τον Ιούνιο του 2025, έφτασε τους 1.000.000 μηνιαίους ακροατές, σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις των viral charts και κατέκτησε το κοινό με τον ήχο και τα μηνύματά του. Μόνο που όλα ήταν… ψεύτικα και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Το άλμπουμ "Floating on Echoes", που κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου, έγινε άμεσα επιτυχία. Το τραγούδι “Dust on the Wind”, με αντιπολεμικό ύφος, έφτασε στο No.1 στο Spotify Viral 50 σε Βρετανία, Νορβηγία και Σουηδία.

Μέχρι που αποκαλύφθηκε η αλήθεια: Οι Velvet Sundown είναι ένα πλήρως AI-generated μουσικό project, χωρίς κανέναν πραγματικό μουσικό.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Οι fans άρχισαν να υποψιάζονται όταν δεν έβρισκαν κανένα ίχνος από live εμφανίσεις, social media, ή βιογραφικά μέλη της μπάντας. Επιπλέον, οι φωτογραφίες τους είχαν τα κλασικά σημάδια τεχνητής νοημοσύνης – ασαφή πρόσωπα, παραμορφωμένα χέρια, ψεύτικο φως.

Η παραγωγικότητα του συγκροτήματος ήταν επίσης αφύσικη: δύο άλμπουμ μέσα στον Ιούνιο και άλλο ένα προγραμματισμένο για Ιούλιο.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου, το συγκρότημα αποκάλυψε την αλήθεια στο Spotify bio του: "The Velvet Sundown is a synthetic music project guided by human creative direction, and composed, voiced, and visualized with the support of artificial intelligence."

Δηλαδή, ένας καθρέφτης της εποχής του AI, που δημιουργεί ερωτήματα για την αυθεντικότητα και το μέλλον της τέχνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μουσική – Τι αλλάζει στο Spotify και YouTube

Το σκάνδαλο Velvet Sundown δεν είναι μοναδικό. Πλατφόρμες όπως το Spotify και το YouTube βρίσκονται υπό πίεση να ορίσουν κανόνες για περιεχόμενο που δημιουργείται από AI.

Από τις 15 Ιουλίου, το YouTube απαγορεύει monetization για AI-generated βίντεο. Ο MrBeast απέσυρε εργαλείο για AI thumbnails μετά από σφοδρή κριτική.

Τα έσοδα από streaming, η πνευματική ιδιοκτησία, και η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι πλέον στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που μόλις ξεκίνησε.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της μουσικής

Η επιτυχία των Velvet Sundown, χωρίς να υπάρχουν καν, δείχνει πόσο εύκολο είναι για ένα AI να ξεγελάσει κοινό και πλατφόρμες. Πόσα ακόμα «συγκροτήματα» ή «καλλιτέχνες» μπορεί ήδη να ακούμε, χωρίς να γνωρίζουμε την αλήθεια;

Καθώς το AI μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη μουσική βιομηχανία, η συζήτηση για ηθικά όρια, διαφάνεια, και τεχνολογική υπευθυνότητα γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

