Φωτιά στη Ραφήνα: Εκκενώνονται περιοχές, καίγονται σπίτια (vid)

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ραφήνα ενώ υπάρχουν οδηγίες για εκκένωση των περιοχών Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκος.

Η Ραφήνα ζει από το μεσημέρι της Πέμπτης (3/7) τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς μια μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 σε χαμηλή βλάστηση, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Αρίωνος, και εξελίσσεται με ανεξέλεγκτη ταχύτητα προς τα Σπάτα, απειλώντας κατοικίες.

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι Αρχές έστειλαν έκτακτο μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκος να εκκενώσουν άμεσα τις εστίες τους και να κινηθούν μέσω Αγίας Κυριακής – Λεωφόρο Μαραθώνος προς το γήπεδο Αρτέμιδας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα όπως το iRafina.gr, ορισμένες εκκενώσεις έγιναν «βίαια», με την φωτιά να φτάνει επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες και καλλιέργειες.

Wildfire Rafina as seen from north suburbs#Ραφήνα pic.twitter.com/30LBwQ8sQ9