Influencers, αθλητές, πολιτικοί, αναλυτές: Η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει την απόφαση Τραμπ για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Η απόφαση του Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν προκαλεί αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους ίδιους του Αμερικανούς.

Η γενική εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ δείχνει όλο και πιο έντονη αποδοκιμασία για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν, με αντιδράσεις να προέρχονται τόσο από την κοινή γνώμη, όσο και από πολιτικούς, τον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και αθλητές.

Κοινή γνώμη

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (RealClearPolitics), το 51% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον Τραμπ για την απόφασή του να προχωρήσει σε επιθέσεις στο Ιράν. Υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανές απώλειες Αμερικανών και την επίδραση της σύγκρουσης στις τιμές του πετρελαίου και στην οικονομία παγκοσμίως.

OMFG there really is a Trump tweet for everything #ImpeachTrumpNOW #Iran pic.twitter.com/Hcsr2HvXTQ — Tara Dublin, Rock Star Author & Podcast Host (@taradublinrocks) June 22, 2025

Πολιτικές και στρατηγικές αντιδράσεις

Διχασμός υπάρχει και στο στρατόπεδο του Τραμπ (MAGA). Ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον κατηγορούν τον Τραμπ ότι παρασύρθηκε από το Ισραήλ και παραβιάζει την αρχή του «America First». Από την άλλη, προσωπικότητες όπως ο Μαρκ Λέβιν και ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ στηρίζουν την επέμβαση ως αναγκαία.

I thought Trump promised Kamala Harris would start a war if elected......Like everything else he says... every accusation he claims is a confession..#IranIsraelConflict#ImpeachTrumpNOW #TrumpIsUnfitForOffice pic.twitter.com/xouHeu458l — Ellusive Anti-Maga Smegma Brigade™️ (@TurtlesH8Trump) June 22, 2025

Αντιδράσεις από Influencers

Ο Θίο Βον και ο κωμικός Ντέιβ Σμιθ εξέφρασαν απογοήτευση και μίλησαν για πόλεμο που γίνεται «εκ μέρους μιας ξένης χώρας». Αντίδραση ακόμα και από τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που είπε «βαρεθήκαμε τους ξένους πολέμους».

President Trump just used the Constitution for toilet paper. #ImpeachTrumpNOW pic.twitter.com/1DAha1Sdef — Janice Kortkamp (@KortkampJanice) June 22, 2025

Αντιδράσεις Αμερικανών αθλητών

Ο Sean Strickland (UFC) κατηγόρησε δημόσια τον Τραμπ και τις ΗΠΑ ότι μπλέκονται σε ξένο πόλεμο, ζητώντας να επιστρέψουν στην εσωτερική πολιτική. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Zack Cozart (MLB), ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει την υποστήριξή του προς τον Τραμπ. Από 'και και πέρα, οι LeBron James, The Rock, Brady, Edelman εξακολουθούν να προσεύχονται για ειρήνη, αλλά χωρίς σαφή τοποθέτηση για το Ιράν, ενώ οι Kyrie Irving και Enes Kanter είναι από τις λίγες φωνές που ζητούν αντικειμενικό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς επιλεκτικότητα.

#ImpeachTrumpNOW

We can’t have a bitch of Netanyahu running our country. pic.twitter.com/A9u6xqHE68 June 22, 2025

«Καταγγείλετε τον Τραμπ τώρα»

Στο X (πρώην twitter) το κύμα κατά του Τραμπ είναι πρωτόγνωρο. Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν δημιουργήθηκε το #ImpeachTrumpNOW (Καταγγείλετε τον Τραμπ τώρα). Η ουσία είναι ότι υπάρχει ισχυρό ρεύμα αντίθεσης στην αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο, τόσο από πολιτικούς και σχολιαστές, όσο και από απλούς πολίτες και αθλητές. Παρά την προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει την επέμβαση ως αμυντική ή ανθρωπιστική, μεγάλο μέρος της βάσης του, ακόμα και δεξιοί υποστηρικτές του, νιώθουν προδομένοι.

