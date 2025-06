Πως οι παραγγελίες πίτσας στο Πεντάγωνο προέβλεψαν τον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ (vid)

Ένας χιουμοριστικός αλλά εντυπωσιακά εύστοχος λογαριασμός στο Χ παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στην πιτσαρία γύρω από το Πεντάγωνο - και προβλέπει τις πολεμικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ.

Λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ, με την ονομασία Pentagon Pizza Report, έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών και των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση σε πιτσαρίες γύρω από το Πεντάγωνο, ερμηνεύοντας την αυξημένη δραστηριότητα ως ένδειξη πως «κάτι σημαντικό συμβαίνει» στο εσωτερικό του Υπουργείου Άμυνας.

Ώρες πριν το Ισραήλ ξεκινήσει την επιχείρηση «Rising Lion», ο λογαριασμός ανάρτησε ενημέρωση για τέσσερα σημεία πώλησης πίτσας κοντά στο Πεντάγωνο, σημειώνοντας ότι η κίνηση ήταν μέτρια στις 3:05 μ.μ. (τοπική ώρα).

Το βράδυ της ίδια μέρας και καθώς οι επιθέσεις ξεκινούσαν, ο λογαριασμός ανέφερε απότομη αύξηση της δραστηριότητας στο δεύτερο πιο κοντινό κατάστημα της Domino's στις 8:57 μ.μ., με νέα ενημέρωση στις 11:00 μ.μ. να επισημαίνει «εξαιρετικά υψηλή κίνηση σε σχέση με τα συνηθισμένα για Πέμπτη βράδυ». Περίπου στις 11:30 μ.μ., ο λογαριασμός ανέφερε ότι η Domino's παρουσίαζε ακόμα υψηλή επισκεψιμότητα.

With less than 8 minutes left to closing time, this Dominos continues to experience very high levels of activity. pic.twitter.com/CD61SLrVz2