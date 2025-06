Με 150 πυραύλους απαντάει το Ιράν στο Ισραήλ: Η στιγμή που χτυπούν το Τελ Αβίβ (vid)

Με 150 βαλλιστικούς πυραύλους απάντησε το Ιράν στην επίθεση του Ισραήλ κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Εκρήξεις σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί: «Η εκδίκηση τώρα αρχίζει».

Το βράδυ της Παρασκευής (13/6), η Τεχεράνη εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση με τουλάχιστον 150 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, απαντώντας στην προηγούμενη ισραηλινή επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν.

Το σύστημα Iron Dome και άλλα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν μεγάλο αριθμό των πυραύλων, αλλά αρκετοί έπληξαν το έδαφος, προκαλώντας εκρήξεις στο κέντρο του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ.

⚡️ The moment Iran targeted the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv as part of the first salvo. pic.twitter.com/oym8I8k5cf