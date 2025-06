Μακελειό σε σχολείο στην Αυστρία: Μαθητής άνοιξε πυρ και αυτοκτόνησε, τουλάχιστον 8 νεκροί (vid)

Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο της Αυστρίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, ενώ αρκετοί μαθητές και δάσκαλοι τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/06) μέσα σε σχολικό κτίριο, προκαλώντας πανικό και τραγωδία. Όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το αυστριακό κρατικό δίκτυο ORF, τα θύματα περιλαμβάνουν τόσο μαθητές όσο και μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Αυτοκτόνησε ο δράστης-μαθητής: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο σημείο

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μαθητής του σχολείου, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε αμέσως μετά την επίθεση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ακούστηκαν πυροβολισμοί εντός του σχολείου, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός. Δεκάδες αστυνομικές μονάδες έσπευσαν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής ομάδας Cobra. Η επιχείρηση εντός του σχολικού συγκροτήματος είναι ακόμη σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να εξετάζουν εξονυχιστικά το χώρο.

BREAKING 🚨 🚨 🚨



At least eight dead in Graz (Austria) school. The attacker is said to have shot themselves.



Severly injured victims in the double-digits. pic.twitter.com/EQUGe1JYMt