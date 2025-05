Μυστηριώδες κρανίο στην Αργεντινή: Τελετουργικό, απόδειξη εξωγήινων ή τρυπανισμός;

Αρχαιολόγοι εντόπισαν παραμορφωμένο κρανίο στην Αργεντινή. Είναι αρχαίο τεχνούργημα ή απόδειξη εξωγήινης ύπαρξης; Δες τις θεωρίες.

Ένα μυστηριώδες παραμορφωμένο κρανίο, που θυμίζει εξωγήινο, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην επαρχία Καταμάρκα της Αργεντινής. Η ανακάλυψη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε επιστημονικούς κύκλους αλλά και στα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.

Κατά την εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης στην πόλη Σαν Φερνάντο, εργάτες εντόπισαν δύο ταφικά αγγεία. Το ένα από αυτά περιείχε έναν πλήρη ανθρώπινο σκελετό, ενώ το δεύτερο, μέρος ενός κρανίου με ασυνήθιστο, έντονα επιμηκυμένο σχήμα.

Οι πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν θυμίζουν έντονα τη χαρακτηριστική εμφάνιση εξωγήινων από ταινίες όπως το "Mars Attacks!", πυροδοτώντας φήμες περί εξωγήινης προέλευσης.

Μερικά τοπικά μέσα χαρακτήρισαν το εύρημα ως "ανθρωπόμορφοι μυρμήγκια" (antmen), παραπέμποντας στον ελληνικό μύθο των Μυρμήκων – ενός αρχαίου λαού που ζούσε σε πολύπλοκες φωλιές γεμάτες θησαυρούς.

Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κρανίο ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα τεχνητής κρανιακής παραμόρφωσης, μιας κοινής πρακτικής σε διάφορους προκολομβιανούς πολιτισμούς.

Scientists are BAFFLED by a mysterious deformed skull discovered in Argentina - as some claim it could be so-called 'ANTMEN' https://t.co/b2neN6lyw9