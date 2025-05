Το σπάνιο φαινόμενο "sprite": Αστροναύτης της NASA κατέγραψε ανεξήγητο φως πάνω από τον Παναμά (vid)

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το Διάστημα που δημοσίευσε αστροναύτης της NASA αποκαλύπτει ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο – έναν «sprite» – που θυμίζει κάτι από… επιστημονική φαντασία αλλά είναι απολύτως αληθινό.

Η αστροναύτης της NASA, Nichole Ayers, δημοσίευσε πρόσφατα στο X (πρώην Twitter) μια μαγευτική εικόνα που τράβηξε από τον θόλο παρατήρησης της Διεθνούς Διαστημικής Σταθμού (ISS). Η φωτογραφία δείχνει τη Νικαράγουα, την Κόστα Ρίκα και τον Παναμά, μέσα στη νύχτα, με φώτα πόλεων να φωτίζουν την επιφάνεια της Γης.

Αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι μια εκθαμβωτική λευκή λάμψη και μια κόκκινη γραμμή στα αριστερά της εικόνας.

Η κόκκινη κάθετη λάμψη δεν είναι φωτομοντάζ. Πρόκειται για ένα σπάνιο ηλεκτρικό φαινόμενο, που ονομάζεται "sprite" – ένας τύπος αστραπής που εκδηλώνεται προς τα πάνω, από την καταιγίδα προς την ανώτερη ατμόσφαιρα.

Η Ayers εξήγησε: «Η πρώτη εντυπωσιακή λεπτομέρεια είναι μια καταιγίδα βόρεια της Πόλης του Παναμά. Η κόκκινη γραμμή είναι sprite – ένας τύπος αστραπής που εκτοξεύεται προς τα πάνω και είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί».

Soooooo much going on in this picture. This shot came from a time-lapse sequence that I set up in the Cupola.



You can see Nicaragua, Costa Rica, and Panama, with South America off in the distance.



The first eye-catching thing is the lightning strike just north of Panama City.… pic.twitter.com/XFPDADFC0R