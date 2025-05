Τριήμερο το Αγίου Πνεύματος στην Ίο… θα γίνει «χαμούλης», με μια σειρά από δράσεις που σκοπό έχουν τη διασκέδαση αφενός, αλλά και την προσωπική σου υγεία-ευεξία, αφετέρου.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις του Beach Bar (ξαπλώστρες, πισίνα, ντουζιέρα) δωρεάν αλλά με σύνεση, σεβόμενοι τις διακοπές των ανθρώπων που ήδη θα βρίσκονται στον χώρο.

Το εστιατόριο παραμένει στην διάθεση σας με όλες του τις παροχές: φαγητό, σνάκ, ποτό…διασκέδαση!

Διαμονή – Μετακίνηση

Για την μετακίνηση σας στο νησί της Ίου μπορείτε να κλείσετε:

Απευθείας από το Ίντερνετ η τον δικό σας πράκτορα τα εισιτήρια σας.

Nα απευθυνθείτε στο Luxurios Travel που έχει την έδρα του στην Ίο και στο +30 22860 93029.

Διαμονή

Η διαμονή σας μπορεί:

Να είναι ξενοδοχείο δικής σας επιλογής (Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο beach bar Erego που βρίσκεται στην τοποθεσία Κουμπάρα κοντά στο λιμάνι της Ίου)

Να επιλέξετε ένα από τα δυο προτεινόμενα ξενοδοχεία: Sunset , Agalia Luxury Suites

FIT & FUN TEAM

⏰ 17:00-18:00 CYBA

STEFANOS KOUZOUNIS

📍 Free Beach Bar & Restaurant

⏰ 18:30-19:30 TRAD-IOS-IONAL

YIORGOS TROMPETAS

📍 Free Beach Bar & Restaurant

⏰ 20:00 WELCOME PARTY – AT FREE

FIT & FUN FAMILY

📍 Free Beach Bar & Restaurant

08 JUNE 2025

⏰ 07:30-09:00 HEALING CYBA

STEFANOS KOUZOUNIS

📍 EREGO Beach Club & Restaurant

⏰ 11:00- 11:15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ CALILO

⏰ 12:15-13:15 LE CERCLE D’ IOS

YIORGOS TROMPETAS

📍 CALILO

⏰ 13:15-14:15 AQUA

STEFANOS KOUZOUNIS

📍 CALILO

⏰ 14:15-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

FIT & FUN TEAM

⏰ 17:15-17:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ CALILO

⏰ 20:00 SUNSET AT PATHOS

FIT & FUN FAMILY

📍 Pathos Club & Restaurant