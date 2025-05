H δέσμη φωτός που άφησε με την απορία τους κατοίκους της Νοτιοδυτικής Αμερικής (vid)

Τη νύχτα της Παρασκευής 16 Μαΐου, ένας ασυνήθιστος φωτισμός «έκοψε στα δύο» τη νύχτα στον ουρανό της Νοτιοδυτικής Αμερικής.

Μια φλεγόμενη δέσμη φωτός που εντοπίστηκε στον ουρανό, άφησε με πολλές απορίες όσους την παρατήρησαν.

Αυτόπτες μάρτυρες από το Σάφορντ, το Φάουντεν Χιλς και το Πέισον, αλλά και από περιοχές του Νέου Μεξικού και του Κολοράντο, έμειναν έκπληκτοι με το θέαμα και αναρωτιόντουσαν: «Τι ήταν αυτό που είδαμε;»

Around 1130pm MST May 16 north of Farmington New Mexico 38N, I was hyperlapsing with a Galaxy S24 ultra. The #aurora was visual but colorless... then the brightest sight I've ever seen in the night sky appeared overhead! #northernlights #auroraborealis pic.twitter.com/6lXJsiwHwH