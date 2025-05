Τραμπ, Ομπάμα και Χάρις στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν, που διαγνώστηκε με καρκίνο

Συγκίνηση προκαλεί στην κοινή γνώμη η ανακοίνωση ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Η είδηση κοινοποιήθηκε μέσω επίσημης δήλωσης της ιατρικής ομάδας του Τζο Μπάιντεν, πυροδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση για τη διαφάνεια στην υγεία των πολιτικών και τις διαδικασίες διακυβέρνησης σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε την στήριξή του στον αγώνα που θα δώσει ο Μπάιντεν ενάντια στον καρκίνο, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα και το σθένος που τον χαρακτηρίζουν. «Ο Τζο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην πρόοδο της αντικαρκινικής έρευνας και είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσει κι αυτή την πρόκληση με την ίδια γενναιότητα. Εγώ και η Μισέλ προσευχόμαστε για πλήρη ανάρρωση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery.