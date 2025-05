Βασιλική υποδοχή του Τραμπ στα Η.Α.Ε: Τι σημαίνει το τελετουργικό που εκτέλεσαν οι γυναίκες (vid)

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά φορτισμένη τελετή, ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε βασιλικής υποδοχής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με γυναίκες να εκτελούν παραδοσιακό χορό ταλαντώνοντας τα μακριά μαλλιά τους — μια τιμή που, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, αποδίδεται μόνο σε ηγέτες και απελευθερωτές.

Κατά την άφιξή του στο προεδρικό παλάτι Qasr Al Watan στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έτυχε μιας μοναδικής υποδοχής.

Μέσα σε παραδοσιακή ατμόσφαιρα, γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές χόρεψαν ταλαντώνοντας τα μαλλιά τους από πλευρά σε πλευρά, ενώ ο Τραμπ περπατούσε ανάμεσά τους, εντυπωσιασμένος.

«Τι όμορφη πόλη! Τη λατρεύω!», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με την UNESCO, ο χορός Al-Ayyala είναι ένα πολεμικό τελετουργικό που περιλαμβάνει ποίηση, κρουστά και συγχρονισμένη κίνηση - προσομοιάζοντας σκηνές μάχης.

Στα ΗΑΕ, κορίτσια με παραδοσιακές φορεσιές στέκονται μπροστά και κουνάνε τα μακριά τους μαλλιά, συμβολίζοντας χάρη, υπερηφάνεια και ευλογία.

