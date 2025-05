Capacabra: Το μυστηριώδες πλάσμα με ανθρώπινα χέρια που βρέθηκε σε ιστορικό κτίριο και έχει μπερδέψει τους επιστήμονες

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα ενός πλάσματος που βρέθηκε μουμιοποιημένο στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα μετά την ανακάλυψη ενός μυστηριώδους πλάσματος με ανθρώπινα χέρια και μακριά ουρά που βρέθηκε μουμιοποιημένο σε ιστορικό κτίριο στις ΗΠΑ. Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν την πραγματική του ταυτότητα, καθώς δεν μπορούν να δώσουν εξήγηση για τι ακριβώς είναι.

Το μυστήριο πλάσμα που ονομάστηκε Capacabra βρέθηκε στο πανεπιστήμιο Michigan State University, στην πόλη East Lansing, κατά τη διάρκεια ανακαίνισης του κτιρίου Cook-Seevers Hall. Παρόλο που έχει γίνει μασκότ για το Πρόγραμμα Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολης, η ακριβής φύση του παραμένει άγνωστη.

A mysterious creature with human-like hands found mummified in a historic building is being probed by scientists - and nobody's quite sure what it is... Find out more ➡️ https://t.co/Y0fmfZe9Fb pic.twitter.com/sQiAGB2qCn

Η υποψήφια διδάκτωρ Jerielle Cartales, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Dundee στη Σκωτία, εργάζεται καθημερινά για την ταυτοποίηση του μυστηριώδους πλάσματος. «Έχει μέγεθος σαν μικρή γάτα και πολύ μακριά, λεπτή ουρά – κάτι που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των αιλουροειδών. Αλλά έχει, σχεδόν, ανθρώπινα χέρια: πέντε δάχτυλα, νύχια, τα πάντα – μοιάζει σχεδόν ανθρώπινο», ανέφερε. «Το σώμα του είναι καλυμμένο με πολύ λεπτό ιστό, που θυμίζει παλαιό περγαμηνό χαρτί. Τα αυτιά και η μύτη του διατηρούνται, αν και είναι εντελώς ξεραμένα», πρόσθεσε.

Η εμφάνιση του πλάσματος έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον θρυλικό Chupacabra– έναν αιμοδιψή μύθο της λατινοαμερικανικής λαογραφίας. Έτσι προέκυψε και το όνομα Capacabra, ένας συνδυασμός των λέξεων CAP (Campus Archaeology Program) και chupacabra. Ωστόσο, η πραγματική του ταυτότητα παραμένει ανεξιχνίαστη, όπως και η ηλικία του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι χρονολογείται πριν το 1889, όταν και κατασκευάστηκε το κτίριο στο οποίο βρέθηκε.

Οι αρχικές θεωρίες σχετικά με την ταυτότητα του πλάσματος ποικίλουν. Θα μπορούσε να είναι σκύλος, γάτα ή αρουραίος, όμως όλα αυτά απορρίφθηκαν μέσω ακτινογραφιών και σύγκρισης με ανατομικά εγχειρίδια.

Η πιο πιθανή ταυτότητα αυτή τη στιγμή είναι το ρακούν, σύμφωνα με την Cartales: «Το κρανίο και το ρύγχος ταιριάζουν αρκετά με ρακούν. Αλλά το ανατομικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιούμε δεν έχει καθαρές εικόνες από τα δόντια, καθώς το παράδειγμα ήταν χωρίς δόντια (edentulous)».

Η Cartales προσπαθεί τώρα να βρει ένα πλήρες κρανίο ρακούν για σύγκριση οδοντοστοιχίας, κάτι που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη θεωρία της.

Legend has it that a terrifying creature roamed Cook Hall at night... Now, for the first time, we have proof of the #CAPacabra! Could it be the creature of the legends? Check it out here--> https://t.co/pFUmYkqKgu and let us know what you think! #artifactoftheweek #happyhalloween pic.twitter.com/1H5VBd5nHe