Σάλος με την Bianca Censori: Εμφανίστηκε γυμνή την ώρα που γνωστός streamer έκανε live (vid)

Η Bianca Censori ξάφνιασε γνωστό streamer όταν έκανε μια αποκαλυπτική εμφάνιση τη στιγμή που εκείνος έκανε live.

Νέα τολμηρή εμφάνιση έκανε η Bianca Censori, την στιγμή μάλιστα, που ένας γνωστός steamer έκανε live στο YouTube. Ο Nicolas «Nico» Kenn De Balinthazy (Sneako) τα... έχασε όταν αντιλήφθηκε την σύζυγο του Kanye West να κάνει την αποκαλυπτική της εμφάνιση έχοντας στο πλευρό της τον ράπερ.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο X, φαίνεται ο YouTuber να κάνει το live, όταν ξαφνικά πίσω του φαίνεται να περνάει γυμνή. Τότε ο streamer χωρίς να το σκεφτεί βάζει το χέρι του στην κάμερα για να «κόψει» το πλάνο.

Η Bianca Censori φορούσε μια διάφανη ολόσωμη φόρμα που άφηνε ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος του σώματός της και μια μαύρη περούκα, σαν αυτή που είχε φορέσει στο παρελθόν, η Kim Kardashian, πρώην σύζυγος του Kanye West.

Η 39χρονη πάντως, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την κάμερα του Sneako.

