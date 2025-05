Ιστορική πρωτιά για Ουκρανία: Κατέρριψε ρωσικό μαχητικό με θαλάσσιο drone (vid)

Η στιγμή που ουκρανικό θαλάσσιο drone καταρρίπτει για πρώτη φορά ρωσικό μαχητικό.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό μαχητικό Su-30 με τη χρήση πυραύλου εκτοξευόμενου από θαλάσσιο drone, καταγράφοντας ένα παγκόσμιο στρατιωτικό ορόσημο. Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2025 από την ειδική ουκρανική μονάδα Group 13, σύμφωνα με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR.

Σύμφωνα με την GUR, αυτή είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία που ένα επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος καταστρέφεται με πυραυλική επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Νοβοροσίσκ, ένα κρίσιμο ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

‼ For the first time in history, a warplane was destroyed by a sea drone.



On May 2, @DI_Ukraine together with @ServiceSsu destroyed a russian Su-30 fighter jet near Novorossiysk with a Magura V5 naval drone.



War at sea is entering a new era. pic.twitter.com/qFTxseh0co