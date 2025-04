Το νέο δίλημμα που «τρελαίνει» το ίντερνετ: 100 άνδρες vs έναν γορίλα, ποιος θα κέρδιζε; (vid)

Αίσθηση προκαλεί το νέο δίλλημα του διαδικτύου, με γνωστούς influencer να το θέτουν: ένας γορίλας μπορεί να νικήσει 100 άνδρες;

Το πιο παράλογο debate της χρονιάς ξεκίνησε από μια απλή ερώτηση: «Μπορούν 100 άντρες να νικήσουν έναν γορίλα;». Κι όμως, αυτό το υποθετικό σενάριο κατάφερε να κατακλύσει το διαδίκτυο, από το Reddit μέχρι το TikTok και το X, με χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν είτε με memes είτε με σοβαρές (!) αναλύσεις τακτικής.

Η ιδέα ξεπήδησε αρχικά το 2020, αλλά τις τελευταίες μέρες έγινε ξανά viral με αφορμή ένα post του YouTuber MrBeast, που ανάρτησε μια εικόνα του δίπλα σε έναν γορίλα με τη λεζάντα: «Χρειάζονται 100 άντρες για να το δοκιμάσουν. Υπάρχουν εθελοντές;». Ακολούθησε χαμός.

Ακόμα και ο Έλον Μασκ μπήκε στο παιχνίδι, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Σίγουρα, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί;».

Elon Musk volunteered to be in a ‘100 Men vs. 1 Gorilla’ video if MrBeast made one pic.twitter.com/Wmt0RVY6PT