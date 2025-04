Έκανε zipline και τράβηξε κατά λάθος σε βίντεο το μακελειό στο Κασμίρ με τους 26 νεκρούς (vid)

Ένας άνδρας τράβηξε εν αγνοία του το μακελειό στην Ινδία, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τουριστών και σκότωσαν 26 άτομα.

Ένα βίντεο από το μακελειό στην Ινδία κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral. Ο Rishi Bhatt κατά την διάρκεια των διακοπών του στην κοιλάδα του Κασμίρ, έφτασε μαζί με την σύζυγο και το παιδί τους στο Παλγκάμ στις 22 Απριλίου, την ημέρα δηλαδή που ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τουριστών και σκότωσαν 26 άτομα.

Ο Bhatt έκανε zipline πάνω από το λιβάδι Baisaran, έχοντας ενεργοποιήσει την κάμερα του με selfie stick. Ωστόσο, εν αγνοία του κατέγραψε το μακελειό. Στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί και τουρίστες τρέχουν πανικόβλητοι.

«Είχα προγραμματίσει ταξίδι στο Παλγκαμ, το Σοναμάργκ, το Γκουλμάργκ και το Καργκίλ με την οικογένειά μου», είπε. «Βρισκόμασταν πίσω στο Παλγκαμ, βγάζοντας φωτογραφίες, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί — ακριβώς κάτω από το zipline που είχα χρησιμοποιήσει. Δεν το κατάλαβα για περίπου 20 δευτερόλεπτα», είπε ο Bhatt.

Deadly shooting caught on camera 😱



Last week in Pahalgam, India, a deadly terror attack claimed 26 lives and injured 20 others, with horrific scenes inadvertently captured on camera by Rishi Bhatt, a resident of Paldi, Ahmedabad. Unknowingly, Bhatt filmed himself riding a… pic.twitter.com/XSM6d0jNgi