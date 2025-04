Είναι the G.O.A.T των φεστιβάλ Μπίρας, είναι το WORLD OF BEER FESTIVAL, και θα είμαστε όλοι εκεί

9-11 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων «παίζουν μπάλα» η μπίρα και η διασκέδαση, σε ένα φεστιβάλ που θα περάσεις υπερφανταστικά, με το παρεάκι, το αμόρε, την οικογένεια, το κατοικίδιό σου ή και φυσικά μόνος / μόνη! Άλλωστε θα έχεις τόσο πολλά να δεις και να κάνεις που δε θα βαρεθείς λεπτό.

Το WORLD OF BEER FESTIVAL δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ. Είναι party, είναι γιορτή, είμαι meeting point, είναι εμπειρία, είναι το event του Μαΐου, που δεν πρέπει να χάσει κανένας μας. H Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για τρείς ημέρες θα γεμίσει με μοναδικά vibes, αμέτρητα είδη μπίρας, μουσική, γέλια, συζητήσεις, χορό, λαχταριστές μυρωδιές από street food. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η προπώληση έχει ξεκινήσει στην more.com αλλά και στο επίσημο site του φεστιβάλ και τρέχα να επωφεληθείς από την προνομιακή τιμή των 5€.

Πρωταγωνιστής φυσικά είναι η Μπίρα και σε κάθε γωνιά του φεστιβάλ θα βρεις κλασικές και αγαπημένες ετικέτες που πίνεις στο σπίτι με πίτσα βλέποντας έναν αγώνα με τα φιλαράκια σου ή έξω στην αγαπημένη μπυραρία αλλά και πιο ψαγμένες όπως φρέσκιες, καπνιστές, αφιλτράριτες. Όποια μπίρα και αν αγαπάς να βάζεις στο παγωμένο σου ποτήρι θα τη βρεις εδώ. Lager, Ale, Weiss, Pils, Pale Ale, Trappist, Αbbey, Tripel, Dinkel, Draught από διάσημες διεθνής και ελληνικές ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες από πολλά μέρη της Ελλάδος – Κέρκυρα, Λάρισα, Καβάλα, Ικαρία, Χαλκιδική, Χίο, Τήνο, Πάτρα, κ.λ.π-. Εδώ ένα μικρό sneek peak καθώς από ότι μάθαμε έρχονται και άλλες πολλές να προστεθούν.

Και επειδή μπίρα & sports είναι ένας συνδυασμός που τα σπάει, στο φεστιβάλ θα βρεις τη Games Area για τρελά παιχνίδια με τους κολλητούς. Mήπως ήρθε η ώρα να δείξεις πόσο καλός / ή είσαι στο air hockey, τα παιχνίδια δύναμης αλλά και φυσικά στο λατρεμένο επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι; Τώρα είναι η ευκαιρία!

Αναρωτιέσαι αν σε πιάσει μια λιγούρα τι θα κάνεις; Θα περάσεις μια βόλτα από τις καντίνες που θα υπάρχουν σε διάφορα σημεία μέσα στο φεστιβάλ για να επιλέξεις street food λιχουδιές. Ζουμερά burgers, sandwiches και bao bans, κλασικά αλλά και πειραγμένα hot dogs καθώς και γλυκές προτάσεις για όσους θέλουν μετά το αλμυρό να φάνε και κάτι γλυκό.

Και σε ρωτάμε εμείς τώρα. Μπίρα, φαγητό, games… τι λείπει; Μα η μουσική φυσικά. Αλλά αν κάτι ΔΕΝ λείπει από το WORLD OF BEER FESTIVAL αυτό είναι η διασκέδαση. Ετοιμάσου για ροκ, pop αλλά και έντεχες καταστάσεις αφού στη σκηνή του θα βρεθούν οι Υπόγεια Ρεύματα, Μελίνα Κανά, Χρήστος Δάντης, Γιαγκίνηδες, The Speakeasies Swing Band, Onirama, Stavento, The Wedding Singers, Prestige The Band.

Το καλύτερο το φυλάξαμε για το τέλος. Πόσες φορές δεν έχεις πάρει μια μπίρα στο χέρι και έχεις βάλει στο youtube να δεις videos από τους Λάμπρο Φισφή και Διονύση Ατζαράκη; Ναι ξέρουμε. Πολλές. Ετοιμάσου λοιπόν να τους συναντήσεις και από κοντά αφού θα είναι special guest hosts του φεστιβάλ ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσουν και στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης μία ξεκαρδιστική Stand up παράσταση και ένα μοναδικό Sit down show, αντίστοιχα.

Στο WORLD OF BEER FESTIVAL παίζουν φοβερή μπαλίτσα και εμείς απλά ετοιμαζόμαστε για το πιο top event της πόλης για το μήνα Μάιο. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να μπούμε σε mood καλοκαιριού από το Μεγαλύτερο Φεστιβάλ Μπίρας στην Ελλάδα!

Πάρε τώρα και εσύ το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€*! https://worldofbeerfestival.gr/agora-eisitirioy/

Πάντα να θυμάσαι ότι στο Φεστιβάλ απολαμβάνουμε ΟΛΟΙ υπεύθυνα.-

*το εισιτήριο τις ημέρες του φεστιβάλ θα πωλείται online και στα φυσικά ταμεία 7€.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζεις;

Όλοι οι επισκέπτες θα πάρουν κατά την είσοδο τους tote bag που θα περιλαμβάνει συλλεκτικά και branded δώρα, όπως: 1 ποτήρι 330ml με χάραξη στα 100ml, 1 σουβέρ κ.ά.!

Useful info:

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, 17:00-00:00

Σάββατο 10 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Κυριακή 11 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

More about the festival www.worldofbeerfestival.gr

Follow the festival at Social Media.

FB: WORLD of Beer

IG: worldofbeer.greece

Youtube: World of Beer Festival