Το «πιο αηδιαστικό βιβλίο στον κόσμο»: Δεν πάει ο νους από τι έχει φτιαχτεί

Ανακαλύφθηκε ένα βιβλίο, το οποίο δεν μοιάζει σαν όλα τα άλλα.

Μια περίεργη ανακάλυψη έγινε σε ένα γραφείο μουσείου στη Μεγάλη Βρετανία, όταν βρέθηκε ένα βιβλίο, διαφορετικό από όλα τα άλλα. Κι αυτό διότι κατασκευάστηκε με το δέρμα ενός από τους πιο διαβόητους εγκληματίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για το δέρμα του Γεωργιανού δολοφόνου William Corder που κρεμάστηκε στο Bury St Edmunds το 1828 επειδή σκότωσε την ερωμένη του Maria Marten και την έθαψε κάτω από το πάτωμα ενός αχυρώνα στο Suffolk. Αφού της είπε ότι θα φύγουν στο Ίπσουιτς, ο Corder την πυροβόλησε σε αυτό που έγινε γνωστό ως η δολοφονία του κόκκινου αχυρώνα του 1827.

This is just asking for trouble:

"A book bound in the skin of one of the UK's most notorious murderers is to go on display after being found in a museum's office."https://t.co/h3tgaR2tjr