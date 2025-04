Επικό ξέσπασμα αναλυτή του CNN για δασμούς: «Θέλετε εμπορικό πόλεμο;» (vid)

Viral έγινε η απόγνωση αναλυτή του CNN στα όσα είπαν οι σύμβουλοι του Τραμπ για τους δασμούς.

Viral έχει γίνει ο γνωστός οικονομικός αναλυτής και πανελίστας του CNN, Ρίτσαρντ Κουέστ, μετά από ένα θυελλώδες ξέσπασμα στον αέρα της ζωντανής εκπομπής του. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις οικονομικών συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τους δασμούς που εξήγγειλε ο πρώην πρόεδρος.

Με έντονο ύφος, ο Κουέστ αναρωτήθηκε: «Θέλετε εμπορικό πόλεμο; Έτσι ακριβώς μοιάζει!», καταγγέλλοντας ως ανεύθυνες και επικίνδυνες τις δηλώσεις υπέρ των δασμών. Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, μιλώντας για «οικονομικό βανδαλισμό» και χαρακτηρίζοντας τις θέσεις των συμβούλων του Τραμπ ως «πειράματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν επιχειρηθεί».

CNN's Richard Quest reacts to top economic officials in the Trump administration defending the widespread tariffs President Donald Trump announced that caused tumult in the US stock market. pic.twitter.com/zjN8PDtqYN