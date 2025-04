DIRTY LAUNDRY: Το σύγχρονο χαλαρό στιλ συναντά την ασύγκριτη ποιότητα στη νέα συλλογή

Η DIRTY LAUNDRY παρουσιάζει την νέα δυναμική συλλογή για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, συλλογή γεμάτη από φρέσκιες ιδέες και διαχρονικά κομμάτια σε καινούργιες αποχρώσεις.

Με τη νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η Dirty Laundry εμπνέει για τα πιο cool outfits της σεζόν και θα είναι η απόλυτη τάση και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί; Επειδή προσφέρει άνεση και στυλ στις περιηγήσεις σου τα καλοκαιρινά απογεύματα στη πόλη αλλά και σε κάθε εξόρμηση σου εκτός από αυτή.

DIRTY LAUNDRY Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

Η Dirty Laundry δεν είναι απλώς ένα brand ρούχων, αντανακλά μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Δημιουργεί ρούχα που προσφέρουν ελευθερία, αποτελούν έκφραση και χαρίζουν στιλ, ξεχωρίζοντας ταυτόχρονα για την κορυφαία ποιότητα υλικών και τον μοναδικό σχεδιασμό τους.

Μέσα από τα ποιοτικά υφάσματα από φυσικές ίνες η απαλότητα και η ανθεκτικότητα χαρακτηρίζουν κάθε κομμάτι της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 25, που πρόκειται να γίνουν η νέα καθημερινή σου εμφάνιση. Από τα καθημερινά basics που φοριούνται με στιλ, μέχρι τα πιο ξεχωριστά κομμάτια και τα εντυπωσιακά patterns του resort wear, η νέα συλλογή DIRTY LAUNDRY SS2025 απογειώνει το casualwear, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του πιο πολυσυζητημένου ελληνικού brand.

Με τα νέα premium denim κομμάτια μπορείς να δημιουργήσεις εύκολα και άνετα looks που αν τα συνδυάσεις με τα μαλακά βαμβακερά και λινά πουκάμισα της συλλογής, το σύνολό σου θα γίνει το επόμενο talk of the town του σύγχρονου relaxed και comfort style.

Η Dirty Laundry διαθέτει εξαιρετικά υφάσματα ευρωπαϊκής προέλευσης, 100% βαμβακερά ή από φυσικό λινό, που προσφέρουν απόλυτη άνεση και πολυτελή αίσθηση. Με ειδικές τεχνικές πλυσίματος και βαφής, τα υφάσματα περνούν επεξεργασίες που εξασφαλίζουν την απαλή υφή και τις μοναδικές αποχρώσεις της μάρκας, ενώ κάθε ρούχο αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Τα χρώματα της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

Οι neutral ή ριγέ αποχρώσεις των ρούχων, τα έντονα χρώματα και prints, ακόμη, και στα μαγιό δίνουν ζωντάνια σε κάθε καλοκαιρινό look. Εκτός από τις χαρακτηριστικές αγαπημένες vintage αποχρώσεις του brand στη συλλογή έχουν προστεθεί για την νέα σεζόν χρώματα όπως paprika, vintage pomegranate & vintage aqua δίνοντας έμφαση στις τάσεις του φετινού καλοκαιριού. Κάθε ρούχο ολοκληρώνεται με το διάσημο πλέον χαρακτηριστικό άρωμα μαλακτικού της Dirty Laundry, προσφέροντας μια απολαυστική εμπειρία για τις αισθήσεις.

Η Dirty Laundry έχει δημιουργήσει σύγχρονα και casual κομμάτια που προσφέρουν άνεση και διαχρονικότητα στα ρούχα σου. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις τάσεις της σεζόν, να ξεχωρίζεις με το μοναδικό σου στιλ και να φορέσεις κομμάτια που συζητιούνται παντού γύρω, η νέα συλλογή DIRTY LAUNDRY SS2025 είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Ανακάλυψέ τη στα καταστήματα και online: www.dirty-laundry.gr

Σημεία πώλησης:

• Flagship Store: Λεωφ. Δημ. Αγγ. Μεταξά 18, Γλυφάδα

• Flagship Store : Παναγίτσας 6, Κηφισιά

• Attica Golden Hall: Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 3ος όροφος, Μαρούσι

• Attica City Link: Πανεπιστημίου & Αμερικής 4, Αθήνα

• Attica The Mall Athens: Ανδρ. Παπανδρέου 35, ισόγειο, Μαρούσι

• Factory Outlet: Πειραιώς 76, ισόγειο, Αθήνα

• Σε επιλεγμένες boutique σε όλη την Ελλάδα

