Συναγερμός στο Άμστερνταμ: 5 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι, συνελλήφθη ο δράστης (vid)

5 τραυματίες από επίθεση σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (27/3) στο κέντρο του Άμστερνταμ, όταν επίθεση με μαχαίρι στην οδό Sint Nicolaasstraat, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Νταμ, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, αν και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

