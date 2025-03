Η στιγμή που αεροπλάνο «σκάει» στο χιόνι: Δεν άνοιξαν οι ρόδες για την προσγείωση (vid)

Τα.. χρειάστηκαν οι επιβάτες μικρού αεροσκάφους, το οποίο σύρθηκε στο χιόνι, καθώς δεν λειτούργησε ο μηχανισμός των τροχών κατά την προσγείωση.

Παραλίγο τραγωδία με αεροπλάνο Antonov An-12 της Atran Airlines στη Ρωσία, όταν δεν άνοιξε ο μηχανισμός προσγείωσης με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να «σκάσει» στο χιόνι και να γείρει.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 8 άτομα ως πλήρωμα, τα οποία, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκαν παρά την περιπετειώδη προσγείωση.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 11:14 (ώρα Μόσχας) με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν για λόγο για βλάβη στον μηχανισμό προσγείωσης.

Λόγω της επεισοδιακής προσγείωσης του Antonov, το αεροδρόμιο Novy Urengoy έκλεισε προσωρινά

✈️It's never happened before — and here it comes again! In Russia, an airplane tipped over epically on landing approach



An-12 cargo plane was flying on the Sabetta-Novy Urengoy route. The plane failed to land softly — its landing gear broke and it tipped over on its side.



