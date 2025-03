Εκνευρίστηκε ο Τραμπ με πορτρέτο του σε Καπιτώλιο: «Το χειρότερο που έχω δει ποτέ»

Ένα πορτρέτο στάθηκε ικανό να νευριάσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το επίσημο πορτρέτο του που τοποθετήθηκε στο Καπιτώλιο της Πολιτείας του Κολοράντο. Σύμφωνα με ανάρτησή του, το θεωρεί «το χειρότερο» που έχει δει ποτέ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως το πορτρέτο παραμορφώνει σκόπιμα τα χαρακτηριστικά του και ότι αποτελεί προσβολή προς το πρόσωπό του. Δήλωσε, μάλιστα, ότι έχει λάβει πληθώρα διαμαρτυριών από πολίτες του Κολοράντο που είναι «εξοργισμένοι» με το έργο.

«Προτιμώ να μην υπάρχει καθόλου το πορτρέτο μου, παρά να υπάρχει αυτό», τόνισε, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του. Ο πρώην πρόεδρος υπονόησε πως η καλλιτέχνις του έργου, η οποία είχε φιλοτεχνήσει και το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, έκανε σκοπίμως κακή δουλειά αυτή τη φορά.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8